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На границе с Россией задержали преступника, который находился в международном розыске

На границе с Россией задержали преступника, который находился в международном розыске

Киев  •  УНН

 • 8090 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня ночью в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда задержали 57-летнего гражданина Республики Молдова, который находился в международном розыске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передает УНН.

"Во время проверки документов одного из пассажиров микроавтобуса, следовавшего на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили, что иностранец действительно находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову. Оказалось, что правоохранительные органы Молдовы разыскивают мужчину, за совершение кражи", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, задержанного иностранца передали в руки представителей Национальной полиции.

Как сообщал УНН, иностранец с арбалетом и ножом пытался попасть в Украину.

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