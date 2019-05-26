На границе с Россией задержали преступника, который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня ночью в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда задержали 57-летнего гражданина Республики Молдова, который находился в международном розыске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передает УНН.
"Во время проверки документов одного из пассажиров микроавтобуса, следовавшего на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили, что иностранец действительно находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову. Оказалось, что правоохранительные органы Молдовы разыскивают мужчину, за совершение кражи", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, задержанного иностранца передали в руки представителей Национальной полиции.
Как сообщал УНН, иностранец с арбалетом и ножом пытался попасть в Украину.