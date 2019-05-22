Іноземець з арбалетом і ножем намагався потрапити в Україну

КИЇВ. 22 травня. УНН. На пункті пропуску "Ужгород" в автомобілі, яким керував громадянин Чехії, знайшли арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.