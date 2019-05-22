Іноземець з арбалетом і ножем намагався потрапити в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На пункті пропуску "Ужгород" в автомобілі, яким керував громадянин Чехії, знайшли арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Учора прикордонники Чопського загону спільно з митниками попередили спробу перевезення через державний кордон заборонених предметів", - йдеться в повідомленні.
Їх виявили у транспортному засобі, який прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород" під керуванням 25-річного громадянина Чехії.
"Під час здійснення прикордонного контролю щодо легкового автомобіля Skoda чеської реєстрації правоохоронці помітили у багажному відсіку предмети, схожі на холодну зброю. Транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, у ході якої виявили арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см", - повідомили у прикордонній службі.
Виявлені предмети вилучили, їх направлять на експертизу. За цим фактом повідомлені компетентні правоохоронні органи.
Нагадаємо, пасажир в російському аеропорту Домодєдово, що у Московській області, намагався провезти в Лондон в якості сувеніра предмет, що нагадує міну часів Другої світової війни.