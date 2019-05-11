Пасажир в російському аеропорту намагався провезти в Лондон предмет, схожий на міну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Пасажир в російському аеропорту Домодєдово, що у Московській області, намагався провезти в Лондон в якості сувеніра предмет, що нагадує міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на МВС РФ, передає УНН.
“10 травня в чергову частину ЛУ МВС Росії в аеропорту Домодєдово надійшла інформація про те, що в багажі одного з пасажирів, який летів транзитом з Волгограда в Лондон, виявлений предмет, який конструктивно нагадує міну”, — сказав співрозмовник агентства.
Співробітники транспортної поліції зняли пасажира з рейсу і доставили до чергової частини для перевірки. Чоловік пояснив, що перевозив порожнистий корпус від міни часів Другої світової війни в якості сувеніра і небезпеки він не становить.
“Виявлений предмет у громадянина вилучено, так як цей предмет є забороненим до перевезення”, — повідомили в поліції.
Як повідомили ТАСС в прес-службі Домодєдово, аеропорт працює в штатному режимі.
Нагадаємо, на одному з блокпостів правоохоронці вилучили у водія майже півсотні патронів, які той намагався вивезти з зони ООС.