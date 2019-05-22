Иностранец с арбалетом и ножом пытался попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На пункте пропуска "Ужгород" в автомобиле, которым управлял гражданин Чехии, нашли арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера пограничники Чопского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку перевозки через государственную границу запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Их обнаружили в транспортном средстве, который направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород" под управлением 25-летнего гражданина Чехии.
"Во время осуществления пограничного контроля по легкового автомобиля Skoda чешской регистрации правоохранители заметили в багажном отсеке предметы, похожие на холодное оружие. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см", - сообщили в пограничной службе.
Обнаруженные предметы изъяли, их направят на экспертизу. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.
Напомним, пассажир в российском аэропорту Домодедово, что в Московской области, пытался провезти в Лондон в качестве сувенира предмет, напоминающий мину времен Второй мировой войны.