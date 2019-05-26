На кордоні з Росією затримали злочинця, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні вночі у пункті пропуску “Сеньківка” прикордонники Чернігівського загону затримали 57-річного громадянина Республіки Молдова, який перебував у міжнародному розшуку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передає УНН.
“Під час перевірки документів одного з пасажирів мікроавтобуса, що прямував на в’їзд в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. По даному факту охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу в Києві, які підтвердили, що іноземець дійсно перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Молдови. Виявилося, що правоохоронні органи Молдови розшукують чоловіка, за вчинення крадіжки”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, затриманого іноземця передали до рук представників Національної поліції.
Як повідомляв УНН, іноземець з арбалетом і ножем намагався потрапити в Україну.