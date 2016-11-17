На границе с Польшей в очередях застряли почти 900 автомобилей

Очереди образовались перед такими пунктами пропуска:



"Ягодин авто" - 320;

"Рава-Русская" - 250;

"Угринов" - 100;

"Грушев" - 80;

"Шегини" - 70;

"Устилуг" -50;

"Смильница" - 20;

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.