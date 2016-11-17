На границе с Польшей в очередях застряли почти 900 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 890 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Очереди образовались перед такими пунктами пропуска:
"Ягодин авто" - 320;
"Рава-Русская" - 250;
"Угринов" - 100;
"Грушев" - 80;
"Шегини" - 70;
"Устилуг" -50;
"Смильница" - 20;
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.