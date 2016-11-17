На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 900 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 890 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Черги утворились перед такими пунктами пропуску:
“Ягодин авто” – 320;
“Рава-Руська” – 250;
“Угринів” – 100;
“Грушів” – 80;
“Шегині” – 70;
“Устилуг” –50;
“Смільниця” – 20;
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.