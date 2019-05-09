На границе с Польшей в очередях застряли около 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 9:00 четверга в пяти пунктах пропуска на границе Украины с Польшей собралось 290 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, по данным интерактивной карты Госпогранслужбы по состоянию на 9:00, 20 легковых автомобилей и 120 грузовиков стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 40 легковых автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 50, в ПП "Краковец - Корчева" - 110, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 70 легковых автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 80, в ПП "Вилок - Тисабеч" - 20 легковых авто.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 15 легковых автомобилей.
На границе с Румынией и Молдовой очередей не наблюдается.
Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди из-за проблем с базой данных.