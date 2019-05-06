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На кордоні з Угорщиною черги через проблеми з базою даних

На кордоні з Угорщиною черги через проблеми з базою даних

Київ • УНН

 • 11645 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Людей, які подорожують у напрямку Угорщини, українські прикордонники попередили про черги на кордоні через "поломку" бази даних з угорського боку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Відповідно до інформації, наданої угорською стороною, сьогодні о восьмій ранку знову вийшла з ладу база даних прикордонної поліції на усій ділянці українсько-угорського кордону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі проводяться відновлювальні роботи.

"Кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, починає збільшуватися", - додали прикордонники.

У зв'язку з цим у Держприкордонслужбі закликали врахувати це при плануванні подорожі та, за можливості, обрати пункти пропуску на кордоні з іншими державами.

Нагадаємо, наприкінці лютого деякі ПП Угорщини на кордоні з Україною працювали із затримками в русі.

Українські Національні Новини

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