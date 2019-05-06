На границе с Венгрией очереди из-за проблем с базой данных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Путешествующих в направлении Венгрии украинские пограничники предупредили об очередях на границе из-за "поломки" базы данных с венгерской стороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Согласно информации, предоставленной венгерской стороной, сегодня в восемь утра снова вышла из строя база данных пограничной полиции на всем участке украинской-венгерской границы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время проводятся восстановительные работы.
"Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться", - добавили пограничники.
В связи с этим в Госпогранслужбе призвали учесть это при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами.
Напомним, в конце февраля некоторые ПП Венгрии на границе с Украиной работали с задержками в движении.