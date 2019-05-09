На кордоні з Польщею у чергах застрягли близько 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 9:00 четверга у п'яти пунктах пропуску на кордоні України з Польщею зібралося 290 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за даними інтерактивної карти Держприкордонслужби станом на 9:00, 20 легкових автівок та 120 вантажівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
За даними Західного регіонального управління, станом на 9:00 у Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 40 легкових автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 50, у ПП "Краковець - Корчова" - 110, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 70 легкових автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 80, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 20 легкових авто.
На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 15 легкових автомобілів.
На кордоні з Румунією та Молдовою черг не спостерігається.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною були черги через проблеми з базою даних.