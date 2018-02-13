На границе с Молдовой поймали насильника, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинские пограничники задержали иностранца, который находился в розыске за похищение людей, незаконное проникновение в жилище и изнасилование. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
"Вчера в пункт пропуска Кучурган на въезд в Украину прибыл 23-летний гражданин Молдовы. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Молдовы с января 2018 года для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Все это время преступник скрывался в Приднестровье", - говорится в сообщении.
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О факте обнаружения правонарушителя проинформировано украинское бюро Интерпола в г.Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.
Напомним, в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили предмет с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона.