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На кордоні з Молдовою впіймали ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол

На кордоні з Молдовою впіймали ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українські прикордонники затримали іноземця, який перебував у розшуку за викрадення людей, незаконне проникнення до житла та зґвалтування. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.

“Учора в пункт пропуску Кучурган, на в’їзд в Україну, прибув 23-річний громадянин Молдови. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники Білгород-Дністровського загону, цього громадянина розшукували правоохоронні органи Молдови з січня 2018 року для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення до житла, викрадення людини, зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. Весь цей час злочинець переховувався у Придністров’ї”, — йдеться у повідомленні.

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Про факт виявлення правопорушника поінформовано Українське бюро Інтерполу в м. Києві. Затриманого передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону виявили предмет з невідомою речовиною із значним перевищенням радіаційного фону.

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