На границе Молдовы с Украиной в этом году было две попытки провезти оружие и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В таможенной службе Республике Молдова рассказали о 384 случаях контрабанды через украино-молдавскую границу, в том числе и о контрабанде оружия и боеприпасов. Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в молдовском таможенном ведомстве.
"В течение 2019 года подразделениями таможенной службы по борьбе с мошенничеством было зарегистрировано 384 случая мошенничества при таможенном оформлении Республики Молдова на границе Республики Молдова – Украина", - сообщили в молдовском таможенном ведомстве.
В таможенной службе Молдовы уточнили, что зарегистрировано 2 попытки незаконно провезти через границу товары широкого потребления, 9 случаев – токсичные вещества, 3 случая – контрабанда психотропных веществ, 2 случая контрабанды оружия и боеприпасов.
Напомним, на границе Украины и Молдовы открылся совместный контактный пункт.