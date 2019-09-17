На границе Молдовы с Украиной в этом году было две попытки провезти оружие и боеприпасы

"В течение 2019 года подразделениями таможенной службы по борьбе с мошенничеством было зарегистрировано 384 случая мошенничества при таможенном оформлении Республики Молдова на границе Республики Молдова – Украина", - сообщили в молдовском таможенном ведомстве.

В таможенной службе Молдовы уточнили, что зарегистрировано 2 попытки незаконно провезти через границу товары широкого потребления, 9 случаев – токсичные вещества, 3 случая – контрабанда психотропных веществ, 2 случая контрабанды оружия и боеприпасов.

Напомним, на границе Украины и Молдовы открылся совместный контактный пункт.