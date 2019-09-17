На кордоні Молдови з Україною цього року було дві спроби провезти зброю і боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У митній службі Республіці Молдова розповіли про 384 випадки контрабанди через українсько-молдовський кордон, у тому числі і про контрабанду зброї і боєприпасів. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили в молдовському митному відомстві.
"Протягом 2019 року підрозділами митної служби у боротьбі з шахрайством було зареєстровано 384 випадки шахрайства при митному оформленні Республіки Молдова на кордоні Республіки Молдова - Україна", - повідомили в молдовському митному відомстві.
У митній службі Молдови уточнили, що зареєстровано 2 спроби незаконно провезти через кордон товари широкого вжитку, 9 випадків - токсичні речовини, 3 випадки - контрабанда психотропних речовин, 2 випадки контрабанди зброї і боєприпасів.
Нагадаємо, на кордоні України і Молдови відкрився спільний контактний пункт.