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На кордоні України і Молдови відкрився спільний контактний пункт

На кордоні України і Молдови відкрився спільний контактний пункт

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У п’ятницю, 6 вересня, в спільному українсько-молдовському пункті пропуску “Паланка-Маяки-Удобне” відбулось відкриття контактного пункту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Так, повідомляється, що захід відбувся за участю співробітників прикордонних та митних відомств України та Республіки Молдова, керівництва місії EUBAM, представників Міжнародної організації з міграції та Представництва ЄС в Молдові.

Контактний пункт буде забезпечувати співробітництво та цілодобову взаємодію прикордонників обох країн, а також сприяти обміну інформацією, направленою на боротьбу з транскордонною протиправною діяльністю на українсько-молдовському кордоні.

Для персоналу контактного пункту обладнані окремі приміщення в пункті пропуску “Паланка-Маяки-Удобне”, розташованому на території Республіки Молдова, за 60 км від Одеси по трасі “Одеса-Рені”.

У пресслужбі зауважили також, що прикордонники Білгород-Дністровського загону в рамках проекту “Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні” отримали від Міжнародної організації з міграції міжнародну технічну допомогу на облаштування контактного пункту “Паланка” на загальну суму 416 тисяч гривень. В рамках цього проекту прикордонники отримали сучасне IT-обладнання, засоби зв’язку, офісні меблі, побутову техніку, а також апаратне та програмне забезпечення.

Як повідомляв УНН, Укрзалізниця проводить підготовку до електрифікації дільниці від Ковеля до кордону.

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