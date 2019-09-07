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На границе Украины и Молдовы открылся общий контактный пункт

На границе Украины и Молдовы открылся общий контактный пункт

Киев  •  УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В пятницу, 6 сентября, в общем украинском-молдавской пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное” состоялось открытие контактного пункта. Об этом сообщает пресс служба ГНСУ, передает УНН.

Так, сообщается, что мероприятие состоялось при участии сотрудников пограничных и таможенных ведомств Украины и Республики Молдова, руководства миссии EUBAM, представителей Международной организации по миграции и Представительства ЕС в Молдове.

Контактный пункт будет обеспечивать сотрудничество и круглосуточную взаимодействие пограничников двух стран, а также способствовать обмену информацией, направленной на борьбу с трансграничной противоправной деятельностью на украинско-молдавской границе.

Для персонала контактного пункта оборудованы отдельные помещения в пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”, расположенном на территории Республики Молдова, в 60 км от Одессы по трассе “Одесса-Рени”.

В пресс-службе заметили также, что пограничники Белгород-Днестровского отряда в рамках проекта “Совершенствование интегрированного управления границами на украинском-молдавской границе” получили от Международной организации по миграции международной технической помощи на обустройство контактного пункта “Паланка” на общую сумму 416 тысяч гривен. В рамках этого проекта пограничники получили современное IT-оборудование, средства связи, офисную мебель, бытовую технику, а также аппаратное и программное обеспечение.

Как сообщал УНН, Укрзализныця проводит подготовку к электрификации участка от Ковеля до границы.

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