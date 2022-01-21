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15 марта, 19:03 • 106835 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143710 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123744 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117239 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104985 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101575 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93471 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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На консультациях в Польше договорились создать спецканал связи между Зеленским и Дудой - СМИ

Киев • УНН

 • 19241 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В пятницу в Польше завершились двухдневные консультации между президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой. По итогам было договорено о создании специального канала связи президентов. Об этом сообщает польское RMF24, пишет УНН.

Цитата:

“В Висле президент Дуда получил информацию из первых уст о том, что происходит в Украине. Было договорено о создании специального канала коммуникации для обоих президентов. Также было договорено, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины”, — сказано в сообщении.

Детали

Как заявил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох, во время встреч также обсуждался вопрос “Северного потока-2”.

По его словам, позиция по "Северному потоку-2“ Польши и Украины ”очевидна и одинакова".

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

Президенты намеревались провести ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудить весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности.

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