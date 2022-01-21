На консультаціях у Польщі домовилися створити спецканал зв'язку між Зеленським і Дудою - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У п’ятницю в Польщі завершилися дводенні консультації між президентами України Володимиром Зеленським і Польщі Анджеєм Дудою. За підсумками було домовлено про створення спеціального каналу зв’язку президентів. Про це повідомляє польське RMF24, пише УНН.
Цитата:
“У Віслі президент Дуда отримав інформацію з перших вуст про те, що відбувається в Україні. Було домовлено про створення спеціального каналу комунікації для обох президентів. Також було домовлено, що Росія має усвідомлювати дуже високу ціну, яку вона понесе у разі найменшої агресії проти України”, — сказано в повідомленні.
Деталі
Як заявив державний секретар в канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, під час зустрічей також обговорювалося питання “Північного потоку-2”.
З його слів, позиція щодо “Північного потоку-2” Польщі та України “очевидна і однакова”.
Контекст
Напередодні Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі, де зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.
Президенти мали намір провести низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорити увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки.