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На конференции доноров в Копенгагене для Украины собрали 1,5 млрд евро

Киев • УНН

 • 127770 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что принял участие в конференции доноров в Копенгагене, где для Украины собрали 1,5 млрд евро. Об этом информирует УНН.

На конференции доноров в Копенгагене для Украины собрали 1,5 млрд евро

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене. На заседании было 26 государств-партнеров Украины: страны Европы, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия.

Это заседание является продолжением хорошо известных встреч на авиабазе "Рамштайн". На собрании обсуждалось оружие, боеприпасы, тренировка военных, разминирование, восстановление на освобожденной территории Украины.

Цитата

"Уже есть первые результаты конференции. Дания сразу после открытия встречи объявила о новом пакете поддержки Украины объемом 110 миллионов евро. В общей сложности конференция собрала всего за день 1,5 миллиарда евро, которые будут потрачены в частности на производство жизненно необходимых боеприпасов. Кстати. , это весомый плюс к тем кредитным гарантиям на 4 миллиарда долларов, которые были ранее предоставлены Соединенными Штатами, чтобы усилить наше оборонное взаимодействие с партнерами в поставках украинской армии", - говорится в обращении.

Зеленский подчеркнул, что такой формат сотрудничества ускорит нашу общую победу.

Напомним

Германия планирует международную конференцию по восстановлению Украины в октябре.

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