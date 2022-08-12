На конференции доноров в Копенгагене для Украины собрали 1,5 млрд евро

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене. На заседании было 26 государств-партнеров Украины: страны Европы, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия.

Это заседание является продолжением хорошо известных встреч на авиабазе "Рамштайн". На собрании обсуждалось оружие, боеприпасы, тренировка военных, разминирование, восстановление на освобожденной территории Украины.

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"Уже есть первые результаты конференции. Дания сразу после открытия встречи объявила о новом пакете поддержки Украины объемом 110 миллионов евро. В общей сложности конференция собрала всего за день 1,5 миллиарда евро, которые будут потрачены в частности на производство жизненно необходимых боеприпасов. Кстати. , это весомый плюс к тем кредитным гарантиям на 4 миллиарда долларов, которые были ранее предоставлены Соединенными Штатами, чтобы усилить наше оборонное взаимодействие с партнерами в поставках украинской армии", - говорится в обращении.

Зеленский подчеркнул, что такой формат сотрудничества ускорит нашу общую победу.

Напомним

Германия планирует международную конференцию по восстановлению Украины в октябре.