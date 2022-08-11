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Німеччина планує міжнародну конференцію з відновлення України у жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Німеччина планує провести міжнародну конференцію, можливо, у жовтні для обговорення відновлення України після російського вторгнення, повідомило Reuters у четвер джерело в уряді, передає УНН.

Німеччина планує міжнародну конференцію з відновлення України у жовтні

Деталі

Джерело повідомило, що плани ще не затверджено, але можлива дата — 25 жовтня.

Це «можлива дата такої конференції, але вона ще не є остаточною», — сказало джерело, не уточнивши подробиць.

Канцлер Олаф Шольц, який наразі очолює «Велику сімку» найбільш промислово розвинених країн, планує провести цей захід разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, щоб намітити шлях до відновлення значної частини української інфраструктури, заявили офіційні особи, які виступили на умовах анонімності, повідомив Bloomberg у четвер.

Представники ЄС заявили, що блок із 27 країн, який на саміті лідерів у червні офіційно прийняв Україну як кандидата на членство, внесе основну частину загальної фінансової допомоги, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро (517 мільярдів доларів). Тим не менш, це, ймовірно, будуть гострі дебати для країн-членів ЄС, оскільки поки що немає угоди про те, як зібрати кошти.

За словами офіційних осіб, на відміну від міжнародної конференції донорів, що відбулася у липні у швейцарському місті Лугано, конференція в Берліні буде більше зосереджена на питанні про те, як найкраще витратити безпрецедентні суми допомоги на відновлення.

Шольц сказав журналістам у четвер, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж план Маршалла, який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

«Збитки величезні, вони коштуватимуть мільярди і вимагатимуть від усього світового співтовариства вироблення розумних рішень, - сказав Шольц. - Це буде велике, велике завдання, яке має мало спільного із планом Маршалла. Він буде більшим».

Доповнення

Німеччина та її союзники з ЄС нині обговорюють, як структурувати обіцяний пакет екстреної допомоги у розмірі 9 мільярдів євро для України. Поки що блоку вдалося домовитися лише про початковий транш, який покриває дев'яту частину цієї мети, яка була надана у вигляді кредиту.

Німеччина стверджує, що Україна з великими боргами потребує екстреної допомоги у вигляді безповоротних грантів, а не у вигляді кредитів, що тільки посилить борговий тягар Києва. Берлін очікує, що країни-члени ЄС виділять 8 мільярдів євро короткострокової допомоги Україні до вересня.

Уряд Німеччини впевнений, що країни-члени ЄС знайдуть компроміс найближчими тижнями і що принаймні частину пакету буде видано у вигляді безповоротних грантів. Це відповідало б рекомендаціям Міжнародного валютного фонду та фінансової допомоги, яку надають інші союзники з Великої сімки, такі як США.

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