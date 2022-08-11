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Германия планирует международную конференцию по восстановлению Украины в октябре

Киев • УНН

 • 221524 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Германия планирует провести международную конференцию, возможно, в октябре для обсуждения восстановления Украины после российского вторжения, сообщил Reuters в четверг источник в правительстве, передает УНН.

Германия планирует международную конференцию по восстановлению Украины в октябре

Детали

Источник сообщил, что планы еще не утверждены, но возможная дата — 25 октября.

Это «возможная дата такой конференции, но она еще не является окончательной», — сказал источник, не уточнив подробностей.

Канцлер Олаф Шольц, возглавляющий в настоящее время «Большую семерку» наиболее промышленно развитых стран, планирует провести это мероприятие вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы наметить путь к восстановлению значительной части украинской инфраструктуры, заявили официальные лица, выступившие на условиях анонимности, сообщил Bloomberg в четверг.

Представители ЕС заявили, что блок из 27 стран, который на саммите лидеров в июне официально принял Украину как кандидата на членство, внесет основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро (517 миллиардов долларов). Тем не менее, это, вероятно, будут острые дебаты для стран-членов ЕС, поскольку пока нет соглашения о том, как собрать средства.

По словам официальных лиц, в отличие от международной конференции доноров, состоявшейся в июле в швейцарском городе Лугано, конференция в Берлине будет больше сосредоточена на вопросе о том, как лучше потратить беспрецедентные суммы помощи на восстановление.

Шольц сказал журналистам в четверг, что пакет реконструкции для Украины будет больше плана Маршалла, который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

«Ущерб огромный, они будут стоить миллиарды и потребовать от всего мирового сообщества выработки разумных решений, - сказал Шольц. - Это будет большая, большая задача, имеющая мало общего с планом Маршалла. Он будет больше».

Дополнение

Германия и ее союзники в ЕС сейчас обсуждают, как структурировать обещанный пакет экстренной помощи в размере 9 миллиардов евро для Украины. Пока что блоку удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели, которая была предоставлена ​​в виде кредита.

Германия утверждает, что Украина с большими долгами нуждается в экстренной помощи в виде безвозвратных грантов, а не в виде кредитов, что только усугубит долговое бремя Киева. Берлин ожидает, что страны-члены ЕС выделят 8 миллиардов евро краткосрочной помощи Украине до сентября.

Правительство Германии уверено, что страны-члены ЕС найдут компромисс в ближайшие недели и что по крайней мере часть пакета будет выдана в виде безвозвратных грантов. Это отвечало бы рекомендациям Международного валютного фонда и финансовой помощи, предоставляемой другими союзниками из Большой семерки, такими как США.

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