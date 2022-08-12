На конференції донорів у Копенгагені для України зібрали 1,5 млрд євро

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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені. На засіданні було 26 держав-партнерів України: країни Європи, США, Японія, Австралія, Нова Зеландія.

Це засідання є продовженням добре відомих зустрічей на авіабазі "Рамштайн". На зібранні обговорювалася зброя, боєприпаси, тренування військових, розмінування, відновлення на звільненій території України.

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"Вже маємо перші результати конференції. Данія одразу після відкриття зустрічі оголосила про новий пакет підтримки України обсягом 110 мільйонів євро. Загалом конференція зібрала лише за день 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені зокрема на виробництво життєво необхідних боєприпасів. До речі, це вагомий плюс до тих кредитних гарантій на 4 мільярди доларів, які були раніше надані Сполученими Штатами, щоб посилити нашу оборонну взаємодію з партнерами в постачанні для української армії", - йдеться у зверненні.

Зеленський підкреслив, що такий формат співпраці прискорить нашу спільну перемогу.

Нагадаємо

Німеччина планує міжнародну конференцію з відновлення України у жовтні.