Во время отключений света в Киевской области снизился уровень преступности – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время отключений света в Киевской области снизился уровень преступности, потому что на улицах стало в два раза больше патрульных. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, пишет УНН.
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"Мы в два раза увеличили патрули на территории Киевской области. Такую же задачу глава Нацполиции Игорь Клименко дал всем регионам. Поэтому благодаря повышению сил безопасности мы не наблюдаем изменения криминогенной ситуации и увеличения воровства. Если сравнивать с прошлыми периодами, краж даже стало меньше на 15% на территории Киевской области, из жилья – на 40%. И общая преступность стала меньше на 5%. Считаю, это за счет увеличения сил безопасности на территории Киевской области", – сказал Небитов.
Однако во время отключений света увеличилось количество ДТП.
"Не все люди прислушиваются к нашим советам – ходить в светлой одежде и со светоотражателем. Переходите пешеходный переход – включите фонарик, чтобы вас было видно", – призвал Небитов.
Напомним
В Киевской области мужчина погиб от отравления угарным газом из-за генератора.