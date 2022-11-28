Під час відключень світла на Київщині знизився рівень злочинності – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час відключень світла у Київській області знизився рівень злочинності, тому що на вулицях стало вдвічі більше патрульних. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.
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"Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області, таке ж саме завдання голова Нацполіції Ігор Клименко дав усім регіонам. Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок. Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань – на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області", – сказав Нєбитов.
Однак під час відключень світла зросла кількістьДТП.
"Не всі люди дослухаються до наших порад – ходити у світлому одязі й зі світловідбивачем. Переходите пішохідний перехід – включіть ліхтарик, щоб вас було видно", – закликав Нєбитов.
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