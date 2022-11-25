На Київщині чоловік загинув від отруєння чадним газом через генератор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Київській області декілька родин отруїлись чадним газом, одна - через генератор. Відомо, що серед постраждалих - діти, також є загиблий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
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«У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні», - зазначив він.
Також, за словами Нєбитова, трагічний інцидент стався і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина.
«Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька», - зазначив він.
Нєбитов вкотре закликав бути обачними та не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів, вчасно перевіряти справність роботи газових приладів та вентиляції.
Доповнення
У Балаклії, що на Харківщині, загинула родина. Причиною смерті стало отруєння чадним газом.