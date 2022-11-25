На Київщині чоловік загинув від отруєння чадним газом через генератор

Цитата



«У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні», - зазначив він.

Також, за словами Нєбитова, трагічний інцидент стався і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина.

«Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька», - зазначив він.

Нєбитов вкотре закликав бути обачними та не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів, вчасно перевіряти справність роботи газових приладів та вентиляції.

Доповнення

У Балаклії, що на Харківщині, загинула родина. Причиною смерті стало отруєння чадним газом.