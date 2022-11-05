Отруїлися чадним газом: на Харківщині загинула родина з двома дітьми

Деталі

У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6-ти та 13-ти років.

Як з’ясувалося, через низьку температуру в оселі іноді включали газові конфорки в якості підігріву.

Правоохоронці встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала.

Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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