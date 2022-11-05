Отруїлися чадним газом: на Харківщині загинула родина з двома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Балаклії, що на Харківщині, загинула родина. Як повідомили у поліції, причиною смерті стало отруєння чадним газом, передає УНН.
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У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6-ти та 13-ти років.
Як з’ясувалося, через низьку температуру в оселі іноді включали газові конфорки в якості підігріву.
Правоохоронці встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала.
Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
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