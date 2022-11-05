Отравились угарным газом: в Харьковской области погибла семья с двумя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Балаклее Харьковской области погибла семья. Как сообщили в полиции, причиной смерти стало отравление угарным газом, передает УНН.
Детали
В квартире полицейские обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девушек 6-ти и 13-ти лет.
Как выяснилось, из-за низкой температуры в доме иногда включали газовые конфорки в качестве подогрева.
Стражи порядка установили, что в квартире газовая вытяжка была засорена и не функционировала.
Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».
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