В Киевской области мужчина погиб от отравления угарным газом из-за генератора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киевской области несколько семей отравились угарным газом, одна – из-за генератора. Известно, что среди пострадавших - дети, также есть погибший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова.
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«В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», - отметил он.
Также, по словам Небытова, трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.
«Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца», – отметил он.
Небытов в очередной раз призвал быть осмотрительными и не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов, своевременно проверять исправность работы газовых устройств и вентиляции.
Дополнение
В Балаклее, что в Харьковской области, погибла семья. Причиной смерти стало отравление угарным газом.