В Киевской области мужчина погиб от отравления угарным газом из-за генератора

Цитата



«В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», - отметил он.

Также, по словам Небытова, трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

«Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца», – отметил он.

Небытов в очередной раз призвал быть осмотрительными и не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов, своевременно проверять исправность работы газовых устройств и вентиляции.

Дополнение

В Балаклее, что в Харьковской области, погибла семья. Причиной смерти стало отравление угарным газом.