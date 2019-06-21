В Киевской области пропал подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киевской области исчез несовершеннолетний мальчик 2006 года рождения. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Киевской области исчез несовершеннолетний мальчик 2006 года рождения. Несовершеннолетний 18 июня около 10:00 ночи ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Ранее ребенок из дома не убегал.
Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Винницкой исчезла 11-летняя девочка.