На Київщині зник підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Київській області зник неповнолітній хлопчик 2006 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Київській області зник неповнолітній хлопчик 2006 року народження. Неповнолітній 18 червня близько 10 години ночі пішов з дому та досі не повернувся.
Раніше дитина з дому не тікала.
Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Вінниччині зникла 11-річна дівчинка.