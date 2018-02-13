В Киевской области женщина убила мужа и сымитировала его суицид
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киевской области жительница села Великополовецкое во время семейной ссоры ударила ножом своего мужа, а затем вложила орудие убийства в руки покойнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"На спецлинию 102 полиции Киевской области поступило сообщение от жительницы села Великополовецкое Сквирского района о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили тело 64-летнего хозяина, в руках которого находился кухонный нож. Однако в дальнейшем, при выяснении всех обстоятельств происшествия и общении с женой умершего мужа, работники полиции обнаружили различия в ее показах", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что во время проведения неотложных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Сквирского отдела полиции доказали, что к совершению преступления причастна жена погибшего.
"59-летняя жительница с. Великополовецкое призналась в содеянном и признала свою вину. Оправдываясь, она объяснила, что таким образом хотела избежать пыток, унижений и обид со стороны мужа, который злоупотреблял водкой", - сообщили в полиции.
Сейчас женщине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
Напомним, 17-летний житель Закарпатья в конце декабря убил своего отца и забетонировал его тело в колодце, после чего сам явился в полицию.