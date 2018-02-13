На Київщині жінка вбила чоловіка та зімітувала його суїцид
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Київській області жителька села Великополовецьке під час сімейної сварки вдарила ножем свого чоловіка, а потім вклала знаряддя вбивства у руки небіжчику. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
“На спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки села Великополовецьке Сквирського району про те, що чоловік покінчив життя самогубством. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Там поліцейські виявили тіло 64-річного господаря, в руках якого знаходився кухонний ніж. Однак у подальшому, при з’ясуванні всіх обставин події та спілкуванні з дружиною померлого чоловіка, працівники поліції виявили розбіжності у її показах”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що під час проведення невідкладних заходів оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами Сквирського відділу поліції довели, що до скоєння злочину причетна дружина загиблого.
“59-річна жителька с. Великополовецьке зізналась у скоєному та визнала свою провину. Виправдовуючись, вона пояснила, що таким чином хотіла уникнути мордувань, принижень та кривд з боку чоловіка, який зловживав оковитою”, — повідомили у поліції.
Наразі жінці оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.
Нагадаємо, 17-річний мешканець Закарпаття наприкінці грудня убив свого батька і забетонував його тіло у колодязі, після чого сам з’явився у поліцію.