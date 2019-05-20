В Киевской области завтра будет дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Завтра, 21 мая, на территории Киевской области ожидаются дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В Киевской области завтра небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы. Температура ночью 13-16°, днем 22-25°", - сообщили в "Укргидрометцентре".
По состоянию на 11:00 в столице температура 25°, атмосферное давление 747 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 45%.
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20 мая по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.
Напомним, сегодня в Украине до 28 градусов тепла.