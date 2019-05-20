На Київщині завтра дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Завтра, 21 травня, на території Київської області очікуються дощі та грози. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"На Київщині завтра невеликй короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура вночі 13-16°, вдень 22-25°", - повідомили в "Укргідрометцентрі".
На 11 годину в столиці температура 25°, атмосферний тиск 747 мм рт. ст., відносна вологість повітря 45 %.
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20 травня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 18-23°; в Дніпрі біля Києва 18°.
Нагадаємо, сьогодні в Україні до 28 градусів тепла.