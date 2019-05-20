Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Західну частину України у понеділок, 20 травня, накриють дощі, на решті території без опадів. Повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 травня у західних областях та на Вінниччині дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-16°, на крайньому сході 8-10°; вдень 23-28°, у західних областях 19-24°.
Нагадаємо, за даними метеоролога, на половину території України вже прийшло кліматичне літо.