Сегодня в Украине до 28 градусов тепла

"20 мая в западных областях и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 8-10°; днем 23-28°, в западных областях 19-24°.

Напомним, по данным метеоролога, на половину территории Украины уже пришло климатическое лето.