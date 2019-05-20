Сегодня в Украине до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Западную часть Украины в понедельник, 20 мая, накроют дожди, на остальной территории без осадков. Воздух днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"20 мая в западных областях и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 8-10°; днем 23-28°, в западных областях 19-24°.
Напомним, по данным метеоролога, на половину территории Украины уже пришло климатическое лето.