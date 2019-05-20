На річках України очікується підвищення рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Внаслідок значних дощів, 20-21 травня, на річках України очікується підвищення рівнів води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, внаслідок значних дощів 20-21 травня на річках басейну Прип’яті продовжиться ріст рівнів води на 0,2 — 0,8 м. У зв’язку з очiкуваними значними дощами, 20-22 травня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,2 — 1,2 м над рiвнями на 8 год 19 травня. Мiсцями подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі.