На реках Украины ожидается повышение уровней воды

"По данным Укргидрометцентра, в результате значительных дождей 20-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м. В связи с ожидаемыми значительными дождями, 20-22 мая на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) продолжится подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 8 часов 19 мая. Местами последующее затопление заводей, сельхозугодий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока", - говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник, 20 мая, в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди.



