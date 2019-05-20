Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У понеділок, 20 травня, у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі (1 рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні у всьому світі відзначають День бджіл.