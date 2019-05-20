Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник, 20 мая, в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня во всем мире отмечают День пчел.