У день інавгурації в Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В окремих регіонах України на 20 травня оголосили штормове попередження. На частині територій очікують грози. Рівень небезпеки – жовтий, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"20 травня у західних областях та на Вінниччині грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі ( 1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, синоптики попереджають про підвищення рівня води на водоймах у 2 областях.
Як повідомляв УНН, до Києва прийшло метеорологічне літо.