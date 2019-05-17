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До Києва прийшло метеорологічне літо

До Києва прийшло метеорологічне літо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеорологічне літо, передає УНН. 

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 13 травня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа. Отже метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, нарешті закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників. Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках - 7 червня. 

Як повідомляв УНН, на вихідних українців очікують грози та шквали

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