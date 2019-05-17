До Києва прийшло метеорологічне літо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеорологічне літо, передає УНН.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 13 травня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа. Отже метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, нарешті закінчилась. Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму.
Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників. Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках - 7 червня.
Як повідомляв УНН, на вихідних українців очікують грози та шквали.