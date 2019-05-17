В Киев пришло метеорологическое лето
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что в Киев пришло метеорологическое лето, передает УНН.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 13 мая превышает + 15,0 ° С, что знаменует начало метеорологического лета. И так метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, наконец закончилась. Она почти на неделю оказалась длительной климатической нормы.
Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей. Раньше за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позже - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.
Как сообщал УНН, на выходных украинцев ожидают грозы и шквалы .