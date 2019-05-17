В Киев пришло метеорологическое лето

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 13 мая превышает + 15,0 ° С, что знаменует начало метеорологического лета. И так метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, наконец закончилась. Она почти на неделю оказалась длительной климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей. Раньше за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позже - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.



Как сообщал УНН, на выходных украинцев ожидают грозы и шквалы .