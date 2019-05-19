В день инаугурации в Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В отдельных регионах Украины на 20 мая объявили штормовое предупреждение. На части территорий ожидают грозы. Уровень опасности - желтый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах в 2 областях.
Как сообщал УНН, в Киев пришло метеорологическое лето.