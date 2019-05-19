Синоптики попереджають про підвищення рівня води на водоймах у 2 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Внаслідок значних дощів 19-21 травня на річках басейну Прип’яті продовжиться ріст рівнів води на 0,2 - 0,8 м, над рівнями з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС і Укргідрометцентр.
Як йдеться у повідомленні, на річці Льва (г/п Осницьк) подальше часткове затоплення будинків в низці сіл Рокитнівського району Рівненської області;
на річці Уборть ( г/п Рудня Іванівська) можливе досягнення відмітки підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд Ємільчинського району Житомирської області.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.