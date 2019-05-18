Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У суботу, 18 травня, у західній частині та на Одещині і Вінниччині місцями грози та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"18 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні рятувальників.
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Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні 18-19 травня.