Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.

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Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные 18-19 мая.