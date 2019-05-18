Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В субботу, 18 мая, в западной части и в Одесской области и Винничине местами грозы и шквалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении спасателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какая погода будет в день инаугурации
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные 18-19 мая.