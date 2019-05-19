Синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах в 2 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Вследствие значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Укргидрометцентр.
Как говорится в сообщении, на реке Льва (г/п Осницк) дальнейшее частичное затопление домов в ряде сел Рокитновского района Ровенской области;
на реке Уборть (г/п Рудня Ивановская) возможно достижение отметки подтопления приусадебных участков и хозяйственных построек Емильчинского района Житомирской области.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.