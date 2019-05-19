Синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах в 2 областях

КИЕВ. 19 мая. УНН. Вследствие значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и Укргидрометцентр.