Сьогодні Всесвітній день бджіл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні у всьому світі відзначають День бджіл, повідомляє УНН.
Мета Всесвітнього дня бджіл – привернути увагу людства до зникнення бджіл, інформувати населення про важливу глобальну роль бджіл, надати роз’яснення про можливі шляхи їх захисту.
Резолюція про заснування Дня бджіл була прийнята членами Другого комітету одноголосно. Ще у 1960-х роках.
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Рішення про встановлення такого дня ухвалили делегати Другого комітету Генеральної Асамблеї ООН у 2017 році.
Нагадаємо, на думку екологів, безконтрольна обробка полів в Україні пестицидами спричиняє алергію, отруєння і рак у місцевих жителів, а також призводить до загибелі бджіл у господарствах, що розташовані поруч. Нещодавно, Мінагрополітики скоротило термін погодження позапланової перевірки інспекторами Держпродспоживслужби у разі отруєння бджіл пестицидами з декількох тижнів до однієї доби.
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